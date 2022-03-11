Оккупанты распространяют пропаганду, убивают мирных жителей и несут значительные потери, а ВСУ отражают их наступление, - Генштаб ВСУ
Войска РФ грабят, берут в заложники гражданское население, распространяют пропаганду и агитируют российских заключенных воевать против Украины, но ВСУ сдерживают наступление оккупантов и дают им отпор
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
Украинские защитники дают отпор войскам РФ и сдерживают их наступление по всем направлениям. Существенных изменений в положении ВСУ и оккупантов в течение последних шести часов не произошло.
На временно захваченных территориях россияне распространяют пропаганду, пытаются договориться с местным населением. В Херсонской области они стремятся ввести административно-полицейский режим, создают систему комендатур для поддержания "порядка" во временно занятых населенных пунктах.
На Черниговщине во время столкновений с украинскими военными захватчики несут значительные потери, в результате чего они деморализованы, сдаются в плен.
В отдельных населенных пунктах россияне нарушают нормы Международного гуманитарного права, грабят, берут в заложники и убивают гражданских жителей.
При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок в колониях Ростовской области предлагают заключенным воевать против Украины в обмен на амнистию. В состав ВС РФ готовы принимать тех, кто не имеет опыта военной службы.
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