Оккупанты распространяют постановочные видео с якобы боев за Бахмут
В Центре нацсопротивления сообщили, что захватчики публикуют постановочные видео с якобы боев за город Бахмут на Донетчине
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Отмечается, что 22 января российский пропагандист Семен Пегов опубликовал видео "боя за Белогоровку", хотя населенный пункт находится под контролем ВСУ.
"На самом деле видео снято на подступах к селу Шипиловка в 8 км от Белогоровки. Именно видео как раз наоборот демонстрирует, что именно ВСУ совершают наступление на этом участке фронта, а не наоборот", - отметили в ЦНС.
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Также в Центре проинформировали о видео другого роспропагандиста, которое было распространено 24 января.
"На нем якобы зафиксированы бои в красной горе (сели под Бахмутом), но на самом деле видео есть постановочное и снятое в Мариуполе", - добавили специалисты.
- Напомним, ранее в Генштабе сообщали, что ситуация вокруг Бахмута Донецкой области остается сложной, враг несет огромные потери, но продолжает стягивать на это направление все имеющиеся ресурсы.
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