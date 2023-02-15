Об этом сообщает в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Мы видим, что идет обострение достаточно мощное, особенно в направлении Белогоровки и на Кременском направлении. Много обстрелов, враг уже подключает авиацию. Атаки постоянно идут "волнами" с разных сторон", - рассказал Гайдай.

Он опроверг информацию о выходе оккупантов на админграницу Луганской области.

"Орки не вышли на админграницы Луганщины. Информация, распространяемая рашистами, не соответствует действительности. Наши защитники держат оборону", - отметил Гайдай.