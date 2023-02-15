Оккупанты распространяют информацию о выходе на админграницу Луганщины. Гайдай опроверг: "держим оборону"
В Луганской области в направлении Белогоровки и на Кременском направлении наблюдается обострение
Об этом сообщает в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Мы видим, что идет обострение достаточно мощное, особенно в направлении Белогоровки и на Кременском направлении. Много обстрелов, враг уже подключает авиацию. Атаки постоянно идут "волнами" с разных сторон", - рассказал Гайдай.
Он опроверг информацию о выходе оккупантов на админграницу Луганской области.
"Орки не вышли на админграницы Луганщины. Информация, распространяемая рашистами, не соответствует действительности. Наши защитники держат оборону", - отметил Гайдай.
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