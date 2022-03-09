Оккупанты распространяют фейки о преследовании евреев в Житомирской области
В очередной раз оккупант прибегает ко лжи, чтобы посеять межнациональную рознь в нашей стране. Российская пропаганда рассказывает о якобы преследовании евреев в Житомирской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Этот фейк уже успел опровергнуть главный раввин Житомира Шломо Вильгейм. По его словам, в Украине люди всех национальностей живут мирно. Он призвал всех ответственно относиться к пропаганде и проверять информацию через надежные ресурсы.
"Украина – свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных вебсайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны воплотить свои смертоносные сценарии", – заявил Шломо Вильгейм.
- Ранее сообщалось, что на Запорожскую АЭС оккупанты ввезли 14 пропагандистов, которые планируют создать фейк, чтобы убедить мир в "безопасности" на ядерном объекте.
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