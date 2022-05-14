Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .

"Прокремлевские СМИ и Telegram-каналы начали сообщать "инсайдерскую" информацию о разжигании конфликта между командами Президента Украины Владимира Зеленского и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного", - отметили в ЦПИ.

Формальной причиной конфликтов российские пропагандисты называют "некомпетентность и предательство" в непосредственном управлении боевыми действиями и "в поражении украинской армии за два года правления Владимира Зеленского".

Фактической причиной, по словам оккупантов, является то, что "согласно закрытым опросам, рейтинг Валерия Залужного показывает, что на президентских выборах он может обойти действующего президента, поскольку не имеет накопленного Владимиром Зеленским антирейтинга".

"На самом деле такие информационные "вбросы" являются частью деструктивной информационно-психологической операции, призванной расколоть украинское общество и создать центры политической нестабильности", - подчеркнули в Центре при СНБО.

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