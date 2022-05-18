Оккупанты распространяют фейки, что в Константиновке ВСУ переодеваются в российскую форму и планируют убивать гражданских
Россияне заявляют, что в Константиновке ВСУ якобы планируют убивать гражданских под видом россиян. Украинцев предупреждают о провокациях
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм.
"Возможна провокация россиян. По российским пабликам наблюдаем массовый разгон сообщения о подготовке "провокации ВСУ". Сообщают, что будто бы в г. Константиновка (Донецкая область - не оккупированная территория) зашли 16-19 военных ВСУ, которые переодеваются в форму россиян и готовят убийство гражданских", - подчеркнул он.
По словам Петра Андрющенко, подобная информация свидетельствует о попытке обелить запланированные диверсии против гражданских. Советник мэра Мариуполя просит сообщать о вредных действиях оккупантов и подозрительных людей.
- В течение 17 мая российские войска обстреляли 12 населенных пунктов 28 раз, убиты и ранены гражданские.
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