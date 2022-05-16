Оккупанты распространяют фейк, якобы бойцы Азовстали "вышли с белым флагом"
Россияне создали очередной фейк о том, что украинские военные на Азовстали сдались в плен
Фейк опроверг советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Если "доверять" источникам оккупантов, то они уже трижды брали всех в плен в Мариуполе", - подчеркнул Андрющенко.
Он отметил, что россияне не прекращают попыток зайти на Азовсталь или заблокировать выход из бункеров, но никакого глобального приближения не происходит, поэтому обстрелы становятся все более плотными.
- Ранее аналитики международного разведывательного сообщества InformNapalm заявили, что Россия может готовить военную операцию в Мариуполе . Сообщество сообщало, что Россия может удаться информационно-психологическому влиянию, привлечь до 2000 человек для создания картинки российских пропагандистских СМИ о том, что якобы защитники Азовстали сдались в плен.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное