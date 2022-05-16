Оккупанты распространяют фейк, якобы бойцы Азовстали "вышли с белым флагом"

Фейк опроверг советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.



"Если "доверять" источникам оккупантов, то они уже трижды брали всех в плен в Мариуполе", - подчеркнул Андрющенко.



Он отметил, что россияне не прекращают попыток зайти на Азовсталь или заблокировать выход из бункеров, но никакого глобального приближения не происходит, поэтому обстрелы становятся все более плотными.

Ранее аналитики международного разведывательного сообщества InformNapalm заявили, что Россия может готовить военную операцию в Мариуполе . Сообщество сообщало, что Россия может удаться информационно-психологическому влиянию, привлечь до 2000 человек для создания картинки российских пропагандистских СМИ о том, что якобы защитники Азовстали сдались в плен.

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