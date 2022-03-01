Оккупанты распространяют фейк о "заминировании" складов с аммиаком

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Сепаратисты обнародовали информацию о "заминировании украинскими военными складов с аммиаком" на предприятии "АЗОТ" (г. Северодонецк, Украина).



"Сообщаем, что такая информация является циничным фейком! Украинские военные никогда родную землю не доведут до черты экологической катастрофы", – говорится в сообщении.

В то же время в центре предупредили, что враг может совершить диверсии на предприятии.

"Призываем украинцев, проживающих на территории Луганской области, быть бдительными и осторожными! Берегите свои жизни! Все будет Украина", - отметили в центре.