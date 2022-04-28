Оккупанты распространяют фейк о расположении украинских военных в одной из больниц Запорожья
Российские военные распространяют фейки о том, что в Запорожье в одной из больниц вроде бы расположены ВСУ и военная техника
Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
На информационном канале оккупантов РИА новости появилось сообщение, что в Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории - бронетехника и огневые позиции артиллерии. С таким заявлением во Всемирную организацию здравоохранения обратился начальник национального центра управления обороной России некий генерал-полковник Мизинцев.
"Первое, мы тоже думаем, что участие ВОЗ нужно, чтобы, во-первых, кому-то проверить зрение, во-вторых, адекватность у российских генералов. У нас уже сомнений нет, что эта адекватность отсутствует", – рассказывают в ОВА.
"Я думаю, скоро мы услышим, что у нас танковая рота где-то в центре города расположена. Ведь у нас есть много памятников, посвященных победе над нацизмом, в том числе памятники, в которые входит оружие времен Второй мировой войны, оно не пригодно уже сейчас, конечно", - добавил он.
- Утром 28 апреля Россия ударила ракетой по Запорожью, пострадали трое, среди них ребенок, еще пять человек ранены.
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