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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты распространяют фейк, что Херсонщина хочет войти в состав РФ, - ОВА

Оккупанты распространяют фейк, что Херсонщина хочет войти в состав РФ, - ОВА

3 мартa, 2022 четверг
18:02
война с Россией

Херсонская областная военная администрация заявляет, что российские СМИ распространяют фейки о том, что из области якобы поступают просьбы "принять регион в Россию"

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Facebook.

"Оккупанты не только в городе, но и продолжают распространять информационную войну и писать фейки. Сейчас рашисты и рашистские СМИ пишут якобы к ним поступают обращения и телефонные звонки из Херсона с просьбой принять область в Россию", - говорится в сообщении.

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Там подчеркнули, что это фейк.

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"Не верьте никакой информации, которую видите не на официальных источниках", - подытожили в администрации.

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фейк
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