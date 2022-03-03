Оккупанты распространяют фейк, что Херсонщина хочет войти в состав РФ, - ОВА

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Facebook.



"Оккупанты не только в городе, но и продолжают распространять информационную войну и писать фейки. Сейчас рашисты и рашистские СМИ пишут якобы к ним поступают обращения и телефонные звонки из Херсона с просьбой принять область в Россию", - говорится в сообщении.



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Там подчеркнули, что это фейк.



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"Не верьте никакой информации, которую видите не на официальных источниках", - подытожили в администрации.

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