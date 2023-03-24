Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Сейчас россияне уже довольно легко используют порт Мариуполя. За все время оккупации они расчистили территорию и акваторию порта. Они могут принимать суда грузоподъемностью до 20 тыс. тонн. Это достаточно крупные суда, учитывая военную нужду. Они могут из любого порта России отправлять суда в Мариуполь с военной техникой или боеприпасами. Это очень большая проблема. Ведь такие действия россиян улучшают их военную логистику", - объяснил Андрющенко.

Советник городского главы подчеркнул, что россиянам важнее проводить логистику морем

"Активное использование россиянами порта Мариуполя может полностью изменить ситуацию с их военной логистикой. Особенно это касается горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Поскольку потребности для армии проще завозить морем, чем делать это по суше", - добавил он.