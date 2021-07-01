Оккупанты ранили украинского военного в зоне ООС
Россияне ранили военного ВСУ в результате обстрела позиций ООС возле Широкино
Об этом сообщила пресс-служба ОТУ "Восток" в Facebook.
В результате обстрилувийськовослужбовець получил осколочные ранения.
После оказания первой помощи его транспортировали в госпиталь. Состояние раненого - средней тяжести.
На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
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