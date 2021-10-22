Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку от Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

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