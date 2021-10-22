Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе
С начала суток, 22 октября, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня на Донбассе, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку от Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.
В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.
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