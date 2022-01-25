Оккупанты ранили двух бойцов ООС, один из них в тяжелом состоянии

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго - тяжелое", - сообщили в пресс-службе.

Оккупанты стреляли из автоматических и станковых противотанковых гранатометов в сторону Авдеевки.

Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открыли огонь недалеко от Марьинки.

Из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов русские войска били вблизи Широкино.



Вблизи населенного пункта Пищевик российские оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат и сбросили выстрелы гранаты ВОГ-17.



Украинские военные открыли ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.



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