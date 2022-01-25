Оккупанты ранили двух бойцов ООС, один из них в тяжелом состоянии
Во вторник, 25 января, по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне Операции объединенных сил, в результате обстрелов двое украинских военных получили ранения
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго - тяжелое", - сообщили в пресс-службе.
Оккупанты стреляли из автоматических и станковых противотанковых гранатометов в сторону Авдеевки.
Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открыли огонь недалеко от Марьинки.
Из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов русские войска били вблизи Широкино.
Вблизи населенного пункта Пищевик российские оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат и сбросили выстрелы гранаты ВОГ-17.
Украинские военные открыли ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.51
Покупка 28.51Продажа 28.9
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.65
- Актуальное
- Важное