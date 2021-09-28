Оккупанты ранили бойца ООС, украинские военные ответили огнем
В понедельник, 27 сентября, вооруженные формирования РФ в районе проведения операции Объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС.
В направлении Попасной захватчики прицельно стреляли из ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Катериновки россияне били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Золотого-4 враг стрелял по украинским позициям из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.
У населенного пункта Причепиловка российские военные применили гранатометы различных систем.
С начала суток 28 сентября по состоянию на 7:00 захватчики 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В направлении Крымского оккупанты дважды прицельно били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Бойца госпитализировали, состояние его здоровья - удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские военные ответили огнем.
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