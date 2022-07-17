Об этом информирует в фейсбуке Государственная пограничная служба Украины.



"Под вражеским огнем оказались Великописаревская, Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Шалыгинская, Новослободская, Эсманская и Середино-Будская громады Сумщины и Сновская громада Черниговщины", - говорится в сообщении.



Утром 16 июля четыре ракеты рашисты запустили с самолета по Эсманской громаде. После этого два часа оккупанты били из РСЗО и ствольной артиллерии: "Зафиксировано более 40 взрывов. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома".



Также утром под артиллерийским обстрелом были населенные пункты Белопольскогой громады, прилетело около полутора десятков снарядов.



На территории Новослободской громады разорвалось 14 снарядов реактивной системы залпового огня.



"Позже враг в двух случаях произвел обстрел из 120-мм минометов территории Белопольской и Великописаревской громад – 6 и 4 прихода соответственно, и 10 приходов из 82-мм минометов по территории Краснопольской громады", - добавляют пограничники.



Шалыгинскую громаду РФ обстреливало трижды из самоходной артиллерийской установки, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Середино-Будской громады рашисты дважды применяли 120 мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и станковый автоматический гранатомет.



Ближе к вечеру оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия по территории Хотинской громады.



В Черниговской области российские оккупанты обстреливали Сновскую громаду из ствольной артиллерии, зафиксировано 12 взрывов.



"На территории Белопольской и Великописаревской громад противник с применением самолета-разведчика проводил воздушную разведку", - добавили в пресс-службе.

Утром, 17 июля, рашисты обстреливали Сумскую область из крупнокалиберного оружия.

16 июля от российских обстрелов пострадали 7 громад Сумской области.

Оккупанты 15 - 16 июля обстреляли Сумщину из артиллерии, минометов и ракетами из самолетов, повредили дома, ранили и убили животных.

15 июля мэр Сум Александр Лисенко посоветовал жителям уехать за город на выходные дни, если есть такая возможность.

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