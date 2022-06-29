Об этом сообщил Энергоатом в телеграмме .

"Захватчики, находящиеся на ЗАЭС, собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции. Ради этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее - обсуждение себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС какое-то оружие: будь то взрывчатка или снаряды", - подчеркнули в ведомстве.

Под этим поводом россияне настаивают на осушении охлаждающих бассейнов – для проверки его чаш – и остановке насосов, подающих воду на системы безопасности энергоблоков. В Энергоатоме отметили, что если это сделать, то системы безопасности самой большой в Европе АЭС останутся без охлаждения. Это серьезное нарушение и может угрожать ядерной безопасности. Кроме того, в теплое время нецелесообразно проводить такие работы, ведь существует риск перегрева и отказа оборудования.

В Энергоатоме самым главным назвали вопрос контроля действий россиян, ведь под видом проверки они могут набросать в бетонные чаши взрывчатку, неразорванные снаряды, другое оружие, обвинив в этом работников или защитников ЗАЭС, и сделать из этого формальный повод для приглашения МАГАТЭ на станцию, чтобы показать им эти "факты".

"Да еще и картинку для пропагандистских росСМИ сделать - как россияне о безопасности станции заботятся, а украинский персонал ее нарушает. Отмечаем: любое оружие, найденное на территории ЗАЭС, - это оружие оккупантов, которое они используют для ядерного терроризма и угроз в угрозах миру новой страшной катастрофой", - добавили в Энергоатоме.

22 июня Энергоатом сообщил, что в Энергодаре кафиры продолжают массово похищать горожан и работников ЗАЭС и это приобретает катастрофические масштабы.

По состоянию на 26 июня у ЗАЭС россияне укрепляли окопы и размещали реактивные системы залпового огня.

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