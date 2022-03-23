Оккупанты пытаются заселиться в соцобъектах ЗАЭС, – Энергоатом

Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.



"Рашистские оккупанты планируют поселиться в социальных объектах Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.



Известно, что колоннами из 4 джипов они подъезжают в отели города и пытаются заселить туда своих солдат.

Напомним, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Станцию штурмовала вражеская колонна, в составе которой было около 100 единиц техники. Во время штурма погибли трое военнослужащих Национальной гвардии, еще двое получили ранения. В результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории атомной электростанции.

Сейчас захватившие ЗАЭС российские военные используют территорию станции как свою военную базу.

По состоянию на 23 марта все четыре действующих АЭС Украины продолжают стабильно производить электрическую энергию, их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.