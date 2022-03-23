Оккупанты пытаются заселиться в соцобъектах ЗАЭС, – Энергоатом
Российские военные пытаются заселиться в социальных объектах Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре
Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.
"Рашистские оккупанты планируют поселиться в социальных объектах Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.
Известно, что колоннами из 4 джипов они подъезжают в отели города и пытаются заселить туда своих солдат.
- Напомним, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Станцию штурмовала вражеская колонна, в составе которой было около 100 единиц техники. Во время штурма погибли трое военнослужащих Национальной гвардии, еще двое получили ранения. В результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории атомной электростанции.
- Сейчас захватившие ЗАЭС российские военные используют территорию станции как свою военную базу.
- По состоянию на 23 марта все четыре действующих АЭС Украины продолжают стабильно производить электрическую энергию, их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.
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