Оккупанты пытаются замедлить украинское контрнаступление на юге интенсивными артиллерийскими ударами, - британская разведка

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Вероятно, Россия пытается замедлить украинскую атаку артиллерийским огнем вдоль природного барьера реки Ингулец, притоки Днепра", - говорится в сообщении.

В то же время линии поставок оккупантов на Херсонщине пока достаточно уязвимы. В дополнение, украинские удары повлекли за собой повреждение ключевого Антоновского моста, хотя Россия провела временный ремонт.

В случае невозможности использования Антоновского моста и отсутствия альтернативной переправы через Днепр, российские войска в оккупированном Херсоне будут отрезаны. Такая ситуация будет серьезной военной и политической неудачей России.

22 июля эксперт Королевского колледжа Лондона доктор Майк Мартин отметил, что россияне, возможно, не смогут долго защищать стратегически важный город Херсон – и могут быть вынуждены выйти в течение следующей недели.

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