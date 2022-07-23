Оккупанты пытаются замедлить украинское контрнаступление на юге интенсивными артиллерийскими ударами, - британская разведка
Украинские войска продолжают контрнаступление против российских оккупантов в Херсонской области, россияне отвечают интенсивными артиллерийскими ударами вдоль реки Ингулец
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
"Вероятно, Россия пытается замедлить украинскую атаку артиллерийским огнем вдоль природного барьера реки Ингулец, притоки Днепра", - говорится в сообщении.
В то же время линии поставок оккупантов на Херсонщине пока достаточно уязвимы. В дополнение, украинские удары повлекли за собой повреждение ключевого Антоновского моста, хотя Россия провела временный ремонт.
В случае невозможности использования Антоновского моста и отсутствия альтернативной переправы через Днепр, российские войска в оккупированном Херсоне будут отрезаны. Такая ситуация будет серьезной военной и политической неудачей России.
- 22 июля эксперт Королевского колледжа Лондона доктор Майк Мартин отметил, что россияне, возможно, не смогут долго защищать стратегически важный город Херсон – и могут быть вынуждены выйти в течение следующей недели.
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