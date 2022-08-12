Оккупанты пытаются закрепиться на направлении Покровское – Бахмут

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Славянское направление

На Славянском направлении оккупанты оказывали огневое воздействие на позиции Сил обороны возле Великой Камышевахи, Дмитровки, Дибровного, Вернополья, Родного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Долины. Нанесли авиационные удары неподалеку от Залимана.

Враг пытался вести наступательные бои на направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина. Получил отпор и бежал.

Краматорское направление

Зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Звоновки, Верхнекаменского, Григорьевки и Райгородка. Противник пытался провести разведку боем в направлении Белогоровка - Григоровка, но потерпел неудачу.

Бахмутское направление

Оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого воздействия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Ивано-Дарьевка, Выемка, Спорное, Яковлевка, Кодема, Вершина, Зайцево и Васюковка. Авиаудары зафиксированы возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.

Захватчики пытались вести разведку возле Спорного. Украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили врага.

"Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах идут боевые действия", – написали в Генштабе.

На направлении Покровское – Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться.

Авдеевское направление

Продолжались артиллерийские обстрелы вблизи Марьинки, Водяного, Нетайлово, Авдеевки, Песков, Красногоровки и Новобахмутовки. Противник нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевки.

Все вражеские попытки штурма в районах Спартака, Песков и Марьинки наши защитники подавили и отбросили оккупантов на прежние позиции.

Новопавловское и Запорожское направления

"На Новопавловском и Запорожском направлениях огневое воздействие противника фиксировалось вблизи Новомихайловки, Шевченко, Новояковлевки, Великой Новоселки, Владимировки, Угледара, Новополя, Преображенки, Времовки, Новоселки, Зеленого Поля, Новоданиловки, Каменского, Новоандреевки, Гуляйполя и Белогорья. Авиация врага действовала возле Угледара и Новомихайловки", - говорится в отчете.

Оккупанты наступали в направлении Егоровка - Павловка. Враг остановлен и отброшен назад.

В Беларуси прошла проверка оповещения вооруженных сил и готовности к применению системы боевого управления.

В приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей россияне производят ротацию боевых подразделений.

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