Оккупанты пытаются закрепиться на направлении Покровское – Бахмут
На Востоке Украины российские оккупанты имели частичный успех и теперь пытаются закрепиться на направлении Покровское – Бахмут
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
Славянское направление
На Славянском направлении оккупанты оказывали огневое воздействие на позиции Сил обороны возле Великой Камышевахи, Дмитровки, Дибровного, Вернополья, Родного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Долины. Нанесли авиационные удары неподалеку от Залимана.
Враг пытался вести наступательные бои на направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина. Получил отпор и бежал.
Краматорское направление
Зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Звоновки, Верхнекаменского, Григорьевки и Райгородка. Противник пытался провести разведку боем в направлении Белогоровка - Григоровка, но потерпел неудачу.
Бахмутское направление
Оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого воздействия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Ивано-Дарьевка, Выемка, Спорное, Яковлевка, Кодема, Вершина, Зайцево и Васюковка. Авиаудары зафиксированы возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.
Захватчики пытались вести разведку возле Спорного. Украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили врага.
"Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах идут боевые действия", – написали в Генштабе.
На направлении Покровское – Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться.
Авдеевское направление
Продолжались артиллерийские обстрелы вблизи Марьинки, Водяного, Нетайлово, Авдеевки, Песков, Красногоровки и Новобахмутовки. Противник нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевки.
Все вражеские попытки штурма в районах Спартака, Песков и Марьинки наши защитники подавили и отбросили оккупантов на прежние позиции.
Новопавловское и Запорожское направления
"На Новопавловском и Запорожском направлениях огневое воздействие противника фиксировалось вблизи Новомихайловки, Шевченко, Новояковлевки, Великой Новоселки, Владимировки, Угледара, Новополя, Преображенки, Времовки, Новоселки, Зеленого Поля, Новоданиловки, Каменского, Новоандреевки, Гуляйполя и Белогорья. Авиация врага действовала возле Угледара и Новомихайловки", - говорится в отчете.
Оккупанты наступали в направлении Егоровка - Павловка. Враг остановлен и отброшен назад.
- В Беларуси прошла проверка оповещения вооруженных сил и готовности к применению системы боевого управления.
- В приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей россияне производят ротацию боевых подразделений.
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