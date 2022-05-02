Оккупанты пытаются вызвать в Украине голодомор, - Денисова об уничтожении агропредприятий армией России

Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала в telegram.



По ее словам, спутниковые снимки Planet Lab говорят о том, что на территорию ООО "Голден АГРО" в Рубежном сбросили мощные бомбы. Предприятие было открыто в 2020 году.



"На предприятии была установлена лаборатория с самым современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовес, автоматический пробоотборник. Элеваторный комплекс мог хранить 30 тыс. тонн зерна одновременно", – сказала Денисова.







Она также сообщила, что есть видеозаписи, зафиксировавшие вывоз с временно оккупированных территорий Украины сельскохозяйственной техники для обработки земли.



"Первые случаи угона техники были зафиксированы еще в середине марта. В дальнейшем с помощью GPS сервисов техника была найдена в республике Чечня", - сообщила она.



Издание CNN сообщает, что россияне украли сельхозтехники на $5 млн, но не могут ею воспользоваться из-за дистанционной блокировки. Они добавляют, что оккупанты предлагают местным фермерам разделить свои доходы от 50% до 50%. Но фермеры, пытающиеся работать в районах, оккупированных русскими войсками, не могут переместить свою продукцию. Так что российские войска просто забирают зерно.







Россияне также обстреляли склады агропредприятий в Днепропетровской области в Синельниковском районе. Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН учесть эти факты нарушений Россией прав человека в Украине.



"Уничтожение и вывоз зерна и сельскохозяйственной техники на оккупированных территориях является нарушением статьи 55 Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны", - добавила Денисова.

Атаки России на зерновую инфраструктуру Украины выглядят как попытки снизить конкуренцию на российских экспортных рынках. Об этом 2 мая сказал министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир.

2 мая в Днепропетровской области российские ракеты попали в элеватор и свинокомплекс.

1 мая вражеская ракета попала в склады агропредприятия в Днепропетровской области.

В субботу, 30 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по фермерским складам в Днепропетровской области.