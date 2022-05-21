Оккупанты пытаются выйти на административные границы Луганской области, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Наибольшая активность противника сосредотачиваться на Востоке Украины. Оккупанты обстреляли населенные пункты Черниговской области и нанесли ракетные удары по Житомирской и Полтавской областям.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение всем спектром вооружения, включая авиацию, по позициям подразделений Сил обороны и гражданским объектам вдоль линии столкновения. Кроме того, нанесли удар авиацией по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Врубовка Луганской области и Бахмут Донецкой области.

На Слобожанском направлении противник пытается не допустить выхода украинских войск на государственную границу и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Терновая. Также захватчики готовятся возобновить наступление на Славянском направлении и на Лиманском направлении.

Оккупанты при поддержке авиации и артиллерии штурмовали населенные пункты Липово, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Успеха не имели.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на удержании занятых рубежей и продолжают обстрелы из минометов и артиллерии населенных пунктов, непосредственно приближенных к линии столкновения.

В Генштабе сообщили, что командование войск РФ продолжает скрытую мобилизацию. В ряды вооруженных сил войск агрессора привлекают людей, находящихся на временно оккупированной территории Украины. Оккупационные власти также проводят работу по "национализации" компаний-представителей телекоммуникационных услуг.

С 24 февраля по 21 мая оккупанты потеряли около 28 850 военных, 1 278 танков, 596 систем артиллерии, 462 БПЛА и 169 вертолетов.

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