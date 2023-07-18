Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ с левобережья Днепра, - депутат Херсонского областного совета Хлань
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что плацдарм боевых действий в районе Херсона является самым горячим
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Оккупанты увеличили обстрелы у транспортных магистралей, возле Антоновского моста, у плотины Каховской ГЭС. Захватчики видят для себя риск форсирования Днепра в этих зонах со стороны ВСУ. Более двух недель наши бойцы закрепились на позициях на левом берегу", - отметил Хлань.
По его словам, враг наносит удары в районе дач у Антоновского моста уже на левом берегу.
"Оккупанты пытаются вытеснить наши Вооруженные Силы оттуда. Перед Олешками есть мост через Конку и захватчики пытаются продвинуться через этот мост. Сейчас там продолжаются интенсивные бои. Россияне подбрасывают туда усиление. Сейчас плацдарм в районе Херсона является самым горячим", - подчеркнул Хлань.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 239 тысяч военных. 17 июля враг пытался наступать западнее Лимана Первого, западнее Дибровы и восточнее Веселого, а также в районах Марьинки и у Красногоровки.
- За сутки понедельника, 17 июля, российские военные нанесли удары по десяти регионам Украины. В результате обстрелов по меньшей мере 6 человек погибли, еще 25 - получили ранения
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