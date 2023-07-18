Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Оккупанты увеличили обстрелы у транспортных магистралей, возле Антоновского моста, у плотины Каховской ГЭС. Захватчики видят для себя риск форсирования Днепра в этих зонах со стороны ВСУ. Более двух недель наши бойцы закрепились на позициях на левом берегу", - отметил Хлань.

По его словам, враг наносит удары в районе дач у Антоновского моста уже на левом берегу.

"Оккупанты пытаются вытеснить наши Вооруженные Силы оттуда. Перед Олешками есть мост через Конку и захватчики пытаются продвинуться через этот мост. Сейчас там продолжаются интенсивные бои. Россияне подбрасывают туда усиление. Сейчас плацдарм в районе Херсона является самым горячим", - подчеркнул Хлань.