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Главная война с Россией Оккупанты пытаются вырваться из войны через плен и сдаются охотнее, чем в первые недели масштабной войны, - СБУ

Оккупанты пытаются вырваться из войны через плен и сдаются охотнее, чем в первые недели масштабной войны, - СБУ

25 мая, 2022 среда
12:08
война с Россией

Вырваться из войны в Украине российские захватчики могут только через плен. Поэтому сейчас сдаются еще охотнее, чем в первые недели, говорят сами же пленные российские военные

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Хотели уйти из части, своим ходом. Разорвать контракт, одним словом. На что командир ответил, что поедем только "двухсотыми" или "трехсотыми". Если мы попытаемся скрыться, все будет заминировано. И по нам будут стрелять наши же посты", – рассказывают они СБУ.

Допрашивали одну из групп оккупантов, попавших в плен после контрнаступления ВСУ в Харьковской области, когда украинские бойцы взяли их в кольцо.

В настоящее время с ними работают следователи СБУ.

  • Напомним, СБУ перехватила разговор, в котором оккупант жалуется на нехватку ресурсов и завидует оружию ВСУ
  • В перехваченном разговоре от 15 мая кафиры сами признаются , что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения, запрещенные международными конвенциями

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СБУ
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