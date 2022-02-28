Оккупанты пытаются возобновить наступление на Киев: наводят понтонную переправу через реку Ирпень, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что по состоянию на 00:00 28 февраля россияне продолжают воздушно-наземную наступательную операцию против Украины
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"На Полесье в направлении Киев враг пытается возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через реку Ирпень в районе Демидов", - говорится в сообщении.
В то же время украинская армия отразила наступление на город Ирпень и уничтожила новую технику россиян.
"Во время воздушно-наземной наступательной операции противник продолжил наносить огневое поражение по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны", - передают в пресс-службе.
В Генштабе отмечают, что украинская армия удерживает оборону и отражает воздушные удары.
"Группировка войск обороны города Киева развернула плотную и многоуровневую систему защиты столицы. Ведется систематическая борьба с малочисленными ДРГ, численностью 3-15 человек с оружием, в форме ВСУ, но в бронежилетах образца РФ", - говорится в сообщении.
- Как сообщалось ранее, кафиры заняли Бердянск и прекратили движение на Киев с запада, украинские военные отбили Волноваху и удерживают Мариуполь.
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