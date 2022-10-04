Оккупанты пытаются установить "границу" на оккупированном Запорожье, - глава ОГА
Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты пытаются установить "границу" вблизи Васильевки на оккупированном Запорожье
Об этом Старух сказал в эфире телемарафона.
Глава ОГА отметил, что так называемая государственная граница похожа на то, что оккупанты обустраивали после оккупации Крыма и ОРДЛО. Захватчики также устанавливают "правила" пересечения блокпоста.
"Оккупанты пытаются в районе Васильевки обустроить "государственную границу", как они считают, со всеми правилами пересечения, которые они там себе придумали. В результате этого не пускают мужчин призывного возраста", - сказал Старух.
Глава Запорожской ОГА отметил, что еще неделей раньше в областной центр в течение суток могли добраться 1-2 тыс. человек. В связи с блокировкой россиянами выезда за прошедшие сутки пункт пересечения смогли пройти только 8 человек. Старух подчеркнул, что фактически транзит с оккупированных территорий прекращен.
- Ранее глава комитета российской госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что Запорожье "войдет в состав РФ" в границах области, а Херсонщину оккупанты планируют "присоединить" вместе с двумя районами Николаевской области.
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