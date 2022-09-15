Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве активных действий украинских войск по отдельным направлениям.

Враг обстреливает украинские позиции вдоль линии столкновения, пытается принимать меры по перегруппировке войск на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку.

В Генштабе отмечают, что остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

В целях удержания временно захваченных территорий враг пытается укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях - перемещает резервы из состава подразделений 3-го армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных с Харьковского направления.

"Противник продолжает наносить удары по домам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - говорится в сообщении.

От авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Волчанск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Ставок, Костромка, Белая Криница и Мирное.

За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник обстреливает из танков, минометов и артиллерии инфраструктуру населенных пунктов:

на Северском направлении – в районе Галагановки Черниговской области

– в районе Галагановки Черниговской области на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск

– в районах населенных пунктов Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск на Краматорском направлении – Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка

– Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка на Бахмутском направлении – Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка

– Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка

– Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка на Запорожском направлении – Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Великая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье

– Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Великая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье на Южнобужском направлении – Белая Криница, Ольгино, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Ивановка. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку беспилотниками.

Также Силы обороны продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

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