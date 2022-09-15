Оккупанты пытаются укрепить первую линию обороны в двух областях, - Генштаб ВСУ
За 14 сентября враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам Украины. Также войска РФ пытаются укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве активных действий украинских войск по отдельным направлениям.
Враг обстреливает украинские позиции вдоль линии столкновения, пытается принимать меры по перегруппировке войск на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку.
В Генштабе отмечают, что остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
В целях удержания временно захваченных территорий враг пытается укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях - перемещает резервы из состава подразделений 3-го армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных с Харьковского направления.
"Противник продолжает наносить удары по домам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - говорится в сообщении.
От авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Волчанск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Ставок, Костромка, Белая Криница и Мирное.
За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник обстреливает из танков, минометов и артиллерии инфраструктуру населенных пунктов:
- на Северском направлении – в районе Галагановки Черниговской области
- на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Гоптовка, Высокая Яруга, Нескучное и Купянск
- на Краматорском направлении – Татьяновка, Кривая Лука и Белогоровка
- на Бахмутском направлении – Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Сухая Балка
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка
- на Запорожском направлении – Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Великая Новоселка, Павловка, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье
- на Южнобужском направлении – Белая Криница, Ольгино, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Ивановка. Кроме того, враг постоянно ведет воздушную разведку беспилотниками.
Также Силы обороны продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.
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