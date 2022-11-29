Об этом он пишет в телеграмме .

"Оккупанты возобновили работы по разбору завалов Драматического театра. Наши источники указывают на наличие информации об остатках тел погибших, которые срочно пытаются найти и прибрать к большому восстановлению", - говорится в сообщении.

Андрющенко рассказал, что гауляйтер временно оккупированного Мариуполя отметил, что восстановление драмтеатра – приоритет номер один. По его словам, здание должно стать "символом восстановления русского Мариуполя".

Во временно оккупированном Мариуполе россияне начали сносить дома в историческом центре города, чтобы скрыть последствия своих бомбардировок.

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