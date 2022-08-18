Оккупанты пытаются создать условия для возобновления наступления на отдельных направлениях, - Генштаб ВСУ

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .

Украинские военные отмечают, что противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Продолжаются авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления Сил обороны Украины.

На Харьковском направлении враг произвел огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Карасевка, Петровка, Базалиевка, Ртищевка, Дуванка, Ивановка, Мосьпаново, Лесное, Великие Проходы, Питомник, Гусаровка и Чепель.

Совершил дистанционное минирование местности у Лебяжьего.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Великой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Довгенького.

На Краматорском направлении враг обстреливал из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звоновки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Веселого.

Вел наступление на направлении Николаевка – Выемка, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска.

Оккупанты вели наступление на направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиново – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опытного.

Вел наступление на направлении Лозовое – Первомайское, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет оборону занятых районов. Обстреливал районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Зализничное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка.

Вел воздушную разведку беспилотником возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленого Гая, Щербаков и Новояковлевки.

Пытался вести штурмовые действия на направлении Егоровка - Шевченково, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении войска противника основные усилия сосредоточивают на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны Украины.

Обстрелы зафиксированы недалеко от населенных пунктов Николаев, Степная Долина, Луч, Посад-Покровское, Галициново, Александровка, Мирное, Широкое, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Первомайское, Кавказ, Мураховка, Андреевка, Осокоровка, Ивановка и Трудолюбовка.

Противник нанес авиаудары возле Белой Криницы, Благодатного, а также балки Хуторской.

Вел воздушную разведку беспилотниками в районах населенных пунктов Белогорка, Лозовое, Первомайское, Александровка, Трудолюбовка, Осокоровка и Ивановка.

По имеющейся информации, в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

По состоянию на утро 18 августа Российская Федерация продолжает удерживать подразделения вооруженных сил в приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей. Войска Беларуси продолжают усиливать охрану участка белорусско-украинской границы.

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