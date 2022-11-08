"Оккупанты пытаются создать информационный вакуум": заместитель главы Херсонского облсовета об отключении электроэнергии в Херсоне
Заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что в большинстве районов Херсона до сих пор отсутствует электроснабжение
Об этом он рассказал "Эспрессо"
"Херсон и еще несколько населенных пунктов возле города находятся без электроэнергии. Оккупационные власти уже сделали несколько заявлений о том, что они возобновляют электроснабжение для гражданского населения. Однако их заявления не соответствуют действительности. В большинстве районов Херсона электроэнергия еще не появилась", - рассказал Соболевский. .
Заместитель главы Херсонского облсовета отметил, что оккупанты пытаются создать информационный вакуум для херсонцев.
"В Херсоне также большая проблема со связью. Связь в Херсоне появляется периодически. Из хороших новостей так это то, что херсонцы сейчас могут слушать украинское радио. Также некоторые украинские телевизионные каналы начали появляться в Херсоне. Это очень важно, поскольку люди должны получать правдивую информацию. Ведь главной целью оккупантов является создание информационного вакуума для херсонцев для того, чтобы могла работать их пропаганда", - добавил он.
- 6 ноября оккупанты обвинили ВСУ в обстреле Каховской ГЭС из ракетных комплексов HIMARS. Также россияне отмечают, что на ЛЭП Берислав-Каховка произошел "теракт", в результате чего 10 населенных пунктов Херсона без света
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