Оккупанты пытаются штурмовать Углегорскую ТЭС, - глава Северодонецкого РВА Власенко
Глава Северодонецкого РВА Роман Власенко отметил, что на Бахмутском направлении продолжается оборона Северска и Соледара
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Уровень обстрелов авиацией и ракетами не уменьшается. Россияне пытаются штурмовать Углегорскую ТЭС. Под обстрелами находятся Константиновка, Бахмут, Славянск. На границе Донбасса и Луганщины есть территория, которая не оккупирована россиянами", - подчеркнул Власенко.
Также глава Северодонецкого РВА добавил, что на некоторых участках фронта активность кафиров снижается, активные боевые действия уменьшаются, но не уменьшаются ракетные удары.
"Когда оккупанты вошли в Северодонецк началось мародерство и грабеж квартир жителей города. Для российских военных это трофеи и мотиватор идти воевать. Оккупационные местные власти тоже занимаются мародерством. Они вывозят медицинское оборудование, агропромышленную технику", - подчеркнул Власенко.
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