Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Уровень обстрелов авиацией и ракетами не уменьшается. Россияне пытаются штурмовать Углегорскую ТЭС. Под обстрелами находятся Константиновка, Бахмут, Славянск. На границе Донбасса и Луганщины есть территория, которая не оккупирована россиянами", - подчеркнул Власенко.

Также глава Северодонецкого РВА добавил, что на некоторых участках фронта активность кафиров снижается, активные боевые действия уменьшаются, но не уменьшаются ракетные удары.

"Когда оккупанты вошли в Северодонецк началось мародерство и грабеж квартир жителей города. Для российских военных это трофеи и мотиватор идти воевать. Оккупационные местные власти тоже занимаются мародерством. Они вывозят медицинское оборудование, агропромышленную технику", - подчеркнул Власенко.

Украинская разведка перехватила разговор рашиста с женой о нюансах выплаты военным за ранение

В Луганской области рашисты приглашают мужчин на работу, обещают большую зарплату, а вместо этого забирают воевать против Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb