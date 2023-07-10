Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в телемарафоне.

"На прошлой неделе враги провели какое-то совещание и в итоге решили разгрузить "Крымский мост" от трафика. Так что если раньше мы говорили, что 70% трафика из РФ идет через Мелитополь в сторону временно оккупированного Крыма, то сейчас этот трафик растет", - рассказал мер.

Федоров отметил, что количество российских военных в Мелитополе и его окрестностях увеличивается.

"Это мы видим после того, как они заезжают в дома, квартиры. Например, два добровольческих батальона – один из Алании, второй – из Северной Осетии – заехали в поселок Обильное близ Мелитополя и расположился там на территории одного из заводов. К сожалению, пушечного мяса у них очень много, потому они подвозят его новое и новое", – добавил Федоров.