Оккупанты пытаются разгрузить Крымский мост, вырос трафик на полуостров через Мелитополь, - мэр
Российские захватчики увеличивают трафик через временно оккупированный Мелитополь, пытаясь разгрузить незаконно построенный мост через Керченский пролив
Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в телемарафоне.
"На прошлой неделе враги провели какое-то совещание и в итоге решили разгрузить "Крымский мост" от трафика. Так что если раньше мы говорили, что 70% трафика из РФ идет через Мелитополь в сторону временно оккупированного Крыма, то сейчас этот трафик растет", - рассказал мер.
Федоров отметил, что количество российских военных в Мелитополе и его окрестностях увеличивается.
"Это мы видим после того, как они заезжают в дома, квартиры. Например, два добровольческих батальона – один из Алании, второй – из Северной Осетии – заехали в поселок Обильное близ Мелитополя и расположился там на территории одного из заводов. К сожалению, пушечного мяса у них очень много, потому они подвозят его новое и новое", – добавил Федоров.
- В июне в Минобороны сообщали, что россияне провели фильтрационные мероприятия во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области, чтобы обнаружить проукраински настроенных людей. Некоторых из них задержали.
- Также Федоров рассказал, что во временно оккупированной Запорожской области российские захватчики начали проходить критическую инфраструктуру. Это ставит под угрозу не только жителей, но и весь мир.
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