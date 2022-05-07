Оккупанты пытаются распространить дезинформацию, что якобы украинским командирам запретили забирать тела своих погибших военных с поля боя
Российские военные начали распространять дезинформацию о том, что Украина пытается скрыть собственные военные потери
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
"На самом деле все зеркально наоборот. Более того: часто российские военные не дают забрать раненых и, к сожалению, погибших украинских солдат с поля боя", - говорится в сообщении.
В военной администрации также сообщили, что в Орехове в результате обстрела занялись четыре складских помещения, крыша жилого дома и хозяйственное сооружение. Пожар ликвидировали спасатели.
- Напомним, Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 6 мая. По версии ЦПИ при СНБО Украины, 6 мая россияне запустили три больших обмана: об освобождении Мариуполя, о принуждении военачальников ВСУ своих солдат идти в бой и манипуляцию для ухудшения отношений Украины и Польши.
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