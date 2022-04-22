Оккупанты пытаются провести "перепись населения" в Херсонской области: ходят по дворам, останавливают на улицах и блокпостах, - депутат облсовета

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".



Депутат облсовета отметил: "Есть разная информация о так называемом проведении референдума. Даже то, что оккупанты запретили выезд из Херсона мужчинам призывного возраста и после проведения референдума будут проводить мобилизацию. Насколько я знаю, было сообщение, что в последние дни фактически заблокирован выезд людей с Херсонщины, хотя все-таки по чуть-чуть люди уезжали".



Сергей Хлань добавил, что оккупанты блокируют не только выезд людей, но и гуманитарную помощь, и поставки лекарств.



"По референдуму есть определенные сигналы, что в некоторых населенных пунктах они врываются во двор и переписывают тех, кто там проживает, кое-где они это делают на блокпостах или просто проверяя на улицах людей. Но все же четких сообщений, когда будет проведение референдума нет" - отметил депутат.



Также Сергей Хлань подчеркнул, что если оккупанты и имеют планы к проведению референдума, то результаты они сами нарисуют, а херсонцы не пойдут на этот референдум и не дадут создать пропагандистскую картинку.

Напомним, 21 апреля Зеленский призвал украинцев под российской оккупацией не давать анкетные данные – используют для фальсификации псевдореферендумов