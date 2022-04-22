Оккупанты пытаются провести "перепись населения" в Херсонской области: ходят по дворам, останавливают на улицах и блокпостах, - депутат облсовета
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что оккупанты пытаются сделать перепись местных жителей, блокируют выезд из региона, ходят по дворам и переписывают данные людей. Это делают и на блокпостах, и на улицах, проверяя документы
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".
Депутат облсовета отметил: "Есть разная информация о так называемом проведении референдума. Даже то, что оккупанты запретили выезд из Херсона мужчинам призывного возраста и после проведения референдума будут проводить мобилизацию. Насколько я знаю, было сообщение, что в последние дни фактически заблокирован выезд людей с Херсонщины, хотя все-таки по чуть-чуть люди уезжали".
Сергей Хлань добавил, что оккупанты блокируют не только выезд людей, но и гуманитарную помощь, и поставки лекарств.
"По референдуму есть определенные сигналы, что в некоторых населенных пунктах они врываются во двор и переписывают тех, кто там проживает, кое-где они это делают на блокпостах или просто проверяя на улицах людей. Но все же четких сообщений, когда будет проведение референдума нет" - отметил депутат.
Также Сергей Хлань подчеркнул, что если оккупанты и имеют планы к проведению референдума, то результаты они сами нарисуют, а херсонцы не пойдут на этот референдум и не дадут создать пропагандистскую картинку.
- Напомним, 21 апреля Зеленский призвал украинцев под российской оккупацией не давать анкетные данные – используют для фальсификации псевдореферендумов
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