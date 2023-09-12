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Обновлено

Россия за сутки потеряла еще 550 военных, 8 танков и 33 артсистемы, - Генштаб ВСУ

12 сентября, 2023 вторник
07:57
Война с Россией

За сутки понедельника, 11 сентября, российские оккупанты не покидали попыток прорвать оборону позиций ВСУ в Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла уже 269760 солдат

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 269 760 (+550) человек
  • танков ‒ 4568 (+8)
  • боевых бронированных машин ‒ 8778 (+11)
  • артиллерийских систем – 5872 (+33)
  • РСЗО – 764 (+4)
  • средств ПВО ‒ 515 (+3)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4645 (+17)
  • крылатых ракет ‒ 1455 (+0)
  • кораблей /катеров ‒ 19 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8413 (+43)
  • специальной техники ‒ 881 (+4)

Данные уточняются.

Втрати окупантів за добу 11 вересня

Фото: Генштаб ВСУ / фейсбук

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ вблизи Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области

Так, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 30 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается достаточно сложной.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области. Совершил более 15 артиллерийских и минометных обстрелов по гражданской инфраструктуре и населению прифронтовых областей.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском , Лиманском и Бахмутском направлениях противник нанес авиационных ударов возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, Надежды, Новоегоровки, Дибровы, Белогоровки Луганской области. Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Василовки и Клещиевки Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском , Марьинском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационных ударов вблизи Авдеевки, Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов. Оккупанты безрезультатно пытались прорвать оборону наших защитников в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Омельника, Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20-ти населенных пунктов.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике. В свою очередь враг пытается восстанавливать свои подразделения, продолжая многочисленные штурмовые действия позиций наших войск. Украинские воины мужественно держат оборону, отразив более 10 атак противника в районах Роботиного и Новоданиловки Запорожской области. Имели успех в районах южнее и юго-восточнее Роботы, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Одрадокаменки Херсонской области и Кривого Рога Днепропетровской области. От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 прифронтовых населенных пунктов. Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы снабжения и наносить поражение противнику в его тылу.

Россияне выпустили 12 дронов и совершили 56 обстрелов из РСЗО по территории Украины

Враг нанес 10 ракетных и 53 авиационных ударов, а также совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и гражданским объектам Украины. В Генштабе отмечают, что противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует присущую Кремлю тактику террора.

К сожалению, в результате таких террористических действий российских оккупационных войск погибли и ранены среди гражданского населения, разрушены жилые дома, повреждена гражданская инфраструктура. В частности от циничных ракетных ударов пострадали мирные жители Кривого Рога Днепропетровской области.

За прошедшие сутки Россия атаковала наше государство 12 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Все 12 ударных БПЛА были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Украины.

Авиация Сил обороны 7 раз ударила по районам скопления оккупантов

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 12 артиллерийских средств, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 пункт управления и 1 боеприпасов противника.

  • Утром понедельника, 11 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались громкие взрывы. Россияне запустили ударные БПЛА и ракеты в направлении города. Там сработала противовоздушная оборона. Тогда же стало известно , что в результате работы ПВО все воздушные цели РФ уничтожены - 13 вражеских беспилотников.
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