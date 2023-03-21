Оккупанты пытаются продвинуться в центр Бахмута, но ВСУ держат оборону, - Сырский
Россияне пытаются продвинуться вглубь Бахмута, однако Силы обороны не дают им этого сделать, продолжаются интенсивные бои
Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Тelegram .
"Оборона Бахмута продолжается. Вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск идут интенсивные боевые действия. На Бахмутском направлении постоянно уничтожается вражеская техника, живая сила противника и вражеские склады", - написал Сырский.
По словам военного, штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, однако Силы обороны не дают им этого сделать.
Сырский также сообщил, что артиллерия 24-й бригады им. Короля Даниила наносит мощные удары по позициям врага. А десантники 80-й бригады сдерживают штурмы противника, не давая ему продвинуться вперед.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил , что оккупанты не способны окружить Бахмут. Они совершают десятки атак, терпят огромные потери, в то время как ВСУ обескровливают врага и стачивают его боевые возможности.
- Эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил , что ВСУ уничтожили под Бахмутом такое количество россиян, которого хватило бы для повторной наступательной операции на Киев. Это около 50 тысяч человек и 200 танков.
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