Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Тelegram .

"Оборона Бахмута продолжается. Вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск идут интенсивные боевые действия. На Бахмутском направлении постоянно уничтожается вражеская техника, живая сила противника и вражеские склады", - написал Сырский.

По словам военного, штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, однако Силы обороны не дают им этого сделать.

Сырский также сообщил, что артиллерия 24-й бригады им. Короля Даниила наносит мощные удары по позициям врага. А десантники 80-й бригады сдерживают штурмы противника, не давая ему продвинуться вперед.