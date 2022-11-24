Оккупанты пытаются принудительно выселить людей из 15-км зоны от Днепра, - депутат Херсонского облсовета
Депутат Херсонского облсовета заявил, что российские захватчики пытаются принудительно выселить людей из 15-километровой зоны от побережья Днепра
Об этом во время пресс-конференции в Медиацентре рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань .
"Оккупанты пытаются принудительно выселить людей из 15-километровой зоны от побережья Днепра. Люди категорически отказываются и продолжают оставаться в своих домах. Оккупанты пугают какими-то спецпропусками и надо обязательно обосновать, почему люди там продолжают находиться. Но люди игнорируют их", - сказал он. Хлань.
Депутат Херсонского облсовета отметил, что оккупационные администрации рашисты эвакуировали в основном в Геническ и Скадовск. Сейчас там находятся администрации из Каховки, Новой Каховки, Олешки и Голой Пристани.
Сообщается, что количество оккупантов вдоль реки Днепр уменьшилось, но "это не значит, что их нет". Армия РФ имеет наблюдательные пункты, а ее усиление находится в 15-20 километрах от побережья.
- Напомним, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- Ранее стало известно, что оккупационные власти выселяют жителей Новой Каховки, проживающих на улицах рядом с побережьем Днепра.
- 15 ноября появилась информация, что "администрация" оккупантов уехала из Новой Каховки.
- А 17 ноября в Генштабе отмечали, что в Каховке Херсонской области захватчики усилили фильтрационные мероприятия и минировали объекты инфраструктуры.
- СБУ обнаружила секретные документы со списком агентов ФСБ, которые сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации Херсона.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное