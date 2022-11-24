Об этом во время пресс-конференции в Медиацентре рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань .

"Оккупанты пытаются принудительно выселить людей из 15-километровой зоны от побережья Днепра. Люди категорически отказываются и продолжают оставаться в своих домах. Оккупанты пугают какими-то спецпропусками и надо обязательно обосновать, почему люди там продолжают находиться. Но люди игнорируют их", - сказал он. Хлань.

Депутат Херсонского облсовета отметил, что оккупационные администрации рашисты эвакуировали в основном в Геническ и Скадовск. Сейчас там находятся администрации из Каховки, Новой Каховки, Олешки и Голой Пристани.

Сообщается, что количество оккупантов вдоль реки Днепр уменьшилось, но "это не значит, что их нет". Армия РФ имеет наблюдательные пункты, а ее усиление находится в 15-20 километрах от побережья.

Напомним, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

Ранее стало известно, что оккупационные власти выселяют жителей Новой Каховки, проживающих на улицах рядом с побережьем Днепра.

15 ноября появилась информация, что "администрация" оккупантов уехала из Новой Каховки.

А 17 ноября в Генштабе отмечали, что в Каховке Херсонской области захватчики усилили фильтрационные мероприятия и минировали объекты инфраструктуры.

СБУ обнаружила секретные документы со списком агентов ФСБ, которые сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации Херсона.