Оккупанты пытаются передислоцировать логистику обеспечения кораблей из Крыма в РФ, - Гуменюк

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас корабли РФ тяготеют к сугубо историческим черноморским берегам, к Новороссийску и дальше. Им все более неуютно в севастопольских бухтах. Они пытаются передислоцировать и логистику обеспечения базирования. Именно поэтому сейчас наблюдаем уменьшение развертывания российского флота в акватории Черного моря", - отметил он.

По словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, в Черном море находится 7 кораблей и 1 в Азовском.

"Среди них минимальное количество боевых кораблей. В большинстве это пограничные корабли, катера и суда обеспечения. Они могут нести беспилотники, запускаемые из акватории Черного моря, как разведчики для сбора информации. Фиксируем на дежурстве один ракетоноситель, который может быть снаряжен 8 "калибрами", - сообщила Гуменюк.