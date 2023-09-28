Оккупанты пытаются передислоцировать логистику обеспечения кораблей из Крыма в РФ, - Гуменюк
Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что кораблям РФ все неуютнее в севастопольских бухтах
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас корабли РФ тяготеют к сугубо историческим черноморским берегам, к Новороссийску и дальше. Им все более неуютно в севастопольских бухтах. Они пытаются передислоцировать и логистику обеспечения базирования. Именно поэтому сейчас наблюдаем уменьшение развертывания российского флота в акватории Черного моря", - отметил он.
По словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, в Черном море находится 7 кораблей и 1 в Азовском.
"Среди них минимальное количество боевых кораблей. В большинстве это пограничные корабли, катера и суда обеспечения. Они могут нести беспилотники, запускаемые из акватории Черного моря, как разведчики для сбора информации. Фиксируем на дежурстве один ракетоноситель, который может быть снаряжен 8 "калибрами", - сообщила Гуменюк.
- За прошедшие сутки враг держал в акватории Черного моря четыре своих судна, создавая напряженную ситуацию. В то же время ракетоносителей среди них не было.
- По состоянию на утро 28 сентября российские террористы вывели в Черное море на боевое дежурство надводный ракетоноситель "Циклон". Его снаряжение – до 8 ракет типа "Калибр"
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