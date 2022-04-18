Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру "Л/ДНР", это требует новых санкций, - Зеленский

Об этом он сказал в видеообращении.

"Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге нашего государства, в Херсонской и Запорожской областях. Там строят застенки, похищают представителей местной власти и всех, кого считают заметными для местных общин. Шантажуют учителей, воруют деньги, направленные на выплату пенсий, блокируют и воруют гуманитарную помощь, доводят людей до голода", - отметил президент.



Зеленский добавил, что на временно оккупированных территориях россияне пытаются ввести рубль.

"Оккупанты еще и пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР", переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России. Все это требует большей скорости западных государств при подготовке нового мощного санкционного пакета. Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой системы. Потому что это часть оккупационной машины", - сказал президент.



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