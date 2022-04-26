Оккупанты пытаются наступать по всей линии фронта и решили идти на Кривой Рог. Это очень странное решение, - Арестович

Такое заявление Арестович сделал в интервью Марку Фейгину.

"В Херсонской области началось интересное движение... (войска РФ, - ред.) решили наступать в сторону Кривого Рога. Посмотрим, как у них это получится. Они никуда не продвинулись. Но, видимо, собираются, по некоторым признакам. И здесь возникает вопрос – pourquoi (зачем, почему, – ред.)", – заметил он.

Арестович говорит, что новый командующий войной в Украине российский генерал армии Александр Дворников "хочет наступать везде во исполнение приказов политического руководства - просто взять и везде наступить".

Вероятными последствиями такой атаки рашистов Арестович считает, что оккупанты "убьются об оборону, да и все - и не будут больше наступать".

"Но, конечно, это очень странное решение. Это более странное решение, чем 25-тысячной группировкой пытаться взять Краматорск и Славянск, в тех условиях. И вообще они наступают везде. А еще в книге будущих командиров указывался первый принцип – это неравномерный" распределение сил на линии фронта... это база, это алфавит. Российские военные должны это понимать, но они наступают везде", - сказал он.

Он также назвал такие попытки наступать по всему фронту "огромной глупостью" с военной точки зрения.

"Они сильно ускоряют скорость своей утилизации и уменьшают шансы на успех в разы. Вот чего точно не нужно было делать, так это наступать на Кривой Рог... Логика не военная, она политическая", - добавил он.



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