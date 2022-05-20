Оккупанты пытаются наступать на Востоке, Беларусь планирует военные сборы в пограничной с Украиной области, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Противник не прекращает наступательные действия на Востоке Украины. Оккупанты наносят ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам Украины.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси (до семи батальонов) выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. Добавляют, что на территории Беларуси развернули два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч". Остается угроза ракетных ударов из Беларуси. Также в Гомельской области в июне планируется провести сборы с привлечением военнообязанных.

На Северском направлении противник производит воздушную разведку с применением БпЛА.

На Слобожанском направлении агрессор обстрелял позиции украинских войск. Нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного передвижения подразделений ВСУ.

На Славянском направлении россияне сосредоточили основные усилия на наступательных действиях и обстреливают позиции украинских военных вблизи Изюма. С целью уточнения положения наших войск провел воздушную разведку двумя БПЛА "Орлан-10". Также оккупанты пытаются навести понтонную переправу через реку Северский Донец.

На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает блокировать работу украинских операторов сотовой связи. Также оккупанты распространяют пропагандистские материалы и пытаются наладить трансляцию российских теле- и радиоканалов.

На Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях. Противник обстреливал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк. Оккупанты пытаются завладеть новыми рубежами в районе населенного пункта Попасная, успехов не имеют. Враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (10 км к югу от Марьинки), успеха не имеет. В Мариуполе враг проводит фильтрационные мероприятия по отношению к местному населению.

На Южнобужском и Таврическом направлениях захватчики держат занятые рубежи и ведут разведку.

На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. Вновь распространялась информация о минировании объектов социальной инфраструктуры.

С 24 февраля по 20 мая оккупанты потеряли около 28,7 тыс. военных, 1263 танка, 460 БПЛА, 204 самолета и 168 вертолетов.

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