Оккупанты пытаются наступать и обстреливают гражданские объекты, но ВСУ дают им отпор, - Генштаб

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



Не добившись успеха почти на всех направлениях, на которых продвигались, россияне снова начали ночью обстреливать жилые кварталы крупных городов. ВСУ обороняют определенные рубежи, контратакуют и блокируют силы оккупантов.



На Волынском направлении враги проводят демонстрационные действия вдоль государственной границы.



На Полесском пытаются идти в наступление в районе населённых пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Кроме того, они развертывают полевые логистические лагеря в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.



На Северском направлении российские оккупанты, не преуспевая в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Охтырка, избегая боевых столкновений с ВСУ, пытаются добраться до северных окраин Киева.



Их части и подразделения сосредоточились в районах Барышевки, Новой Басани, Любеча. Частью сил БТГр из состава 200 ОМСБр 14 АК Северного флота ВС РФ, фактически потерявшей боеспособность, враг осуществляет перегруппировку и пытается наступать в направлении Броваров и Киева.



На Слобожанском направлении захватчики наступают в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытаются продолжить наступление в направлении Лозовой, но нуждаются в пополнении утраченной техники и личного состава.



На Донецком направлении россияне из состава 1 и 2 АК при поддержке артиллерии продолжают наступление в районах Нового Айдара, Волновахи и Мариуполя. Главной цели относительно захвата Мариуполя и выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей они не достигли.



На Таврическом направлении россияне пытаются наступать. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов они сосредоточили основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота оккупантов обстреливают гражданские корабли и захватывают в плен моряков.



"Впервые российские военные преступники признали факт массовой гибели и ранений собственных солдат. Во время очередного вечернего брифинга официальный представитель российского министерства обороны РФ обнародовал собственную информацию о потерях российских оккупационных войск в Украине: 498 погибших и 1597 раненых", - отметили в Генштабе.



Часть сил россиян продолжает действовать в районах Энергодара, Васильевки, Токмака, Новопетровки. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ продолжаютт наступление для выхода на окраины Запорожья и Мариуполя.

Для обеспечения высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения ВС РФ у Баловного оккупанты высадили малочисленный десант, который был уничтожен.



В акватории Черного моря движется десантный отряд ЧФ РФ в составе четырех больших десантных кораблей и трех ракетных катеров в направлении Одессы.



Киев и другие города Украины подвергаются ракетно-бомбовым ударам врага. Социальные сети и известные информационные ресурсы практически в режиме реального времени начинают комментировать последствия поражения и точность попадания вражеских ракет.



"И о самом важном, обращаемся к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага! Будьте осмотрительны при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени. Враг деморализован, он продолжает нести потери! Вместе победим!!!" – отметили в Генштабе ВСУ.

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