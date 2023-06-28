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Оккупанты пытаются использовать путь через Армянск, но он слишком близок к позициям ВСУ, - Гуменюк

28 июня, 2023 среда
16:18
Война с Россией

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила, что после подрыва Чонгарского моста враг пытается использовать альтернативный путь, ведущий через Армянск

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне видят и понимают, что попытки ремонтировать Чонгарский мост безрезультатны. Мост поврежден настолько, чтобы не выдерживать нагрузку, которая предусматривает передвижение военной техники и перевозки боеприпасов. Россияне пытаются наводить понтонные переправы. Но если мы достали до моста, то что мешает достать до понтонных переправ? Они продолжают это делать в ожидании следующего "хлопка". Постараемся, чтобы ждали недолго", - подчеркнула Гуменюк.

По словам капитана 1-го ранга, после подрыва Чонгарского моста враг пытается использовать альтернативный путь, ведущий через Армянск.

"Но он слишком близок к позициям Сил обороны Украины, и это нервирует врагов. Они не чувствуют безопасности в использовании этого логистически-транспортного пути", - отметила Гуменюк.

Взрыв на Чонгарском мосту

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

По данным херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, удар был якобы английской ракетой Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, жертв среди людей нет. Позже он пригрозил ударами по мостам в Одесской области.

В ГУР сказали, что это планомерная работа Сил обороны и партизан, ожидающих возвращения украинской власти в Крым. Российские захватчики построили понтонную переправу сразу после удара по Чонгарскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с Украиной.

Министерство обороны Великобритании отметило , что удары по мостам под Чонгаром на въезде в Крым существенно усложнили логистику для российских оккупантов в Запорожской области. Об этом свидетельствуют их скорые темпы наведения понтонной переправы.

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