Оккупанты пытаются форсировать Северский Донец возле Кременной и терроризируют население города, - Гайдай
Вблизи Кременной армия РФ пытается форсировать Северский Донец. Также в захваченном городе россияне терроризируют мирных и "чистят" каждый дом
Об этом информирует в телеграмме глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай .
В городе находятся более 3,5 тысячи мирных жителей.
"Захваченный город кишит российской техникой. В окрестностях идут бои. Орки пытаются форсировать реку. Россияне всячески терроризируют население: от проверки телефонов до исчезновения украинских патриотов. Таким образом, враг предпринимает контрразведывательные действия", – пишет Сергей Гайдай.
Кроме этого оккупанты мародерят чуть ли не каждый дом.
"В городе сложная гуманитарная обстановка, отсутствуют продукты. Света нет, мобильной связи тоже. Люди ждут возвращения украинского флага", - подчеркнул глава Луганской областной военной администрации.
- 30 марта Сергей Гайдай заявил, что на подконтрольной украинскому правительству части Луганщины в результате боевых действий разрушены почти все коммуникации , а их ремонт невозможен из-за сильных повреждений.
- 2 апреля российские оккупанты под Северодонецком перебили газопровод диаметром 500 мм и оставили почти всю Луганскую область без газоснабжения.
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