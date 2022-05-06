Оккупанты пытаются форсировать Северский Донец возле Кременной и терроризируют население города, - Гайдай

Об этом информирует в телеграмме глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай .

В городе находятся более 3,5 тысячи мирных жителей.

"Захваченный город кишит российской техникой. В окрестностях идут бои. Орки пытаются форсировать реку. Россияне всячески терроризируют население: от проверки телефонов до исчезновения украинских патриотов. Таким образом, враг предпринимает контрразведывательные действия", – пишет Сергей Гайдай.

Кроме этого оккупанты мародерят чуть ли не каждый дом.

"В городе сложная гуманитарная обстановка, отсутствуют продукты. Света нет, мобильной связи тоже. Люди ждут возвращения украинского флага", - подчеркнул глава Луганской областной военной администрации.

30 марта Сергей Гайдай заявил, что на подконтрольной украинскому правительству части Луганщины в результате боевых действий разрушены почти все коммуникации , а их ремонт невозможен из-за сильных повреждений.

2 апреля российские оккупанты под Северодонецком перебили газопровод диаметром 500 мм и оставили почти всю Луганскую область без газоснабжения.

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