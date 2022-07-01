Оккупанты пытаются бежать из Херсона в Крым через Арабатскую стрелку, – украинская разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Сообщается, что в Херсонской области фиксируют редкие случаи дезертирства российских военных. Главная причина побега – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии. Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо отработанным.

По информации украинской разведки, в оккупированной Калиновке Херсонской области была замечена группа дезертиров в возрасте 18-20 лет. Они одеты в военную форму русского образца, двигаются в сторону Крыма.

"В оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров в возрасте 18-20 лет. Одеты в военную форму русского образца, без знаков различия и головных уборов. Просят пищу и воду у местного населения. Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем скрываются", – говорится в сообщении.

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