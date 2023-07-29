Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Оккупанты пытаются активно наступать возле Кременной в Луганской области, но успехов не имеют, - британская разведка

Оккупанты пытаются активно наступать возле Кременной в Луганской области, но успехов не имеют, - британская разведка

29 июля, 2023 суббота
09:29
Война с Россией

Российские оккупанты в течение последних двух суток пытались активно наступать возле Кременной в Луганской области, однако не добились значительных успехов

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

За последние 48 часов было зафиксировано усиление боевых действий на двух направлениях на юге Украины.

Возле Орехова на Запорожье бои активизировались вокруг села Работино. В то же время на расстоянии 80 километров к востоку украинские войска одержали победу над российскими оккупантами и освободили село Старомайорское.

"На севере другие подразделения десантно-штурмовых войск России продолжают наступательные операции в лесу Серебрянск к западу от Кременной, но не добились значительных побед на земле", - говорится в сообщении.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка на меже Донетчины и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

А министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а на других направлениях отражали атаки противника.

На следующий день в Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают наступать по трем направлениям. Российские же оккупанты пытались вернуть утраченное положение возле Работино Запорожской области. Тогда заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жестокие бои продолжались в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка.

Американские официальные лица заявили 26 июля, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, перекидывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья. В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) говорили , что наши воины запустили механизированную контрнаступательную операцию в Запорожской области и, вероятно, прорвали вражеские позиции обороны вблизи Орехова.

27 июля ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов без потери позиций, а на Бахмутском направлении наши воины постепенно двигались вперед. Бои несли достаточно жесткий характер. Враг вел интенсивный огонь. Генштаб сообщал , что Силы обороны ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В этот же день стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

28 июля отмечалось, что на Лиманском и Купянском направлениях ВСУ ежедневно отражают многочисленные штурмы, ни одна позиция не потеряна.

Вооруженные Силы Украины 28 июля проводили контрнаступательные операции как минимум на 3 участках фронта и продвинулись вперед под Бахмутом.

Украина
Луганщина
военные силы Украины
оккупированные территории
Запорожская область
Великобритания
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Грузини прогнали з Батумі лайнер з росіянами
28 июля, 2023 пятница
Грузины прогнали из порта Батуми лайнер с российскими туристами
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
28 июля, 2023 пятница
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 1-го тура чемпионата Украины
Євген Пригожин
28 июля, 2023 пятница
Вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.06
    Покупка 37.06
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.01
    Продажа 41.99
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
29 июля
10:04
OPINION
Диктатура и тоталитаризм вырождаются и ведут в пропасть
09:32
Минобороны Японии: китайские и российские военные корабли прошли через пролив возле Хоккайдо
09:00
В США планируют ограничить технологические инвестиции в Китай, - Bloomberg
09:00
День ССО: Несколько фактов о Движении сопротивления и Силах специальных операций ВСУ
08:26
Обновлено
Потери РФ за сутки войны в Украине: 390 солдат, 6 боевых бронемашин и 11 артсистем
08:25
В Австралии разбился военный вертолет: по меньшей мере 4 погибших
08:04
Обновлено
Россияне ударили по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре: 9 пострадавших
08:02
OPINION
Почему в России боятся темы ЛГБТ?
07:52
OPINION
Николай Княжицкий
В партии власти "Слуга народа" началась борьба против неосторожных поклонников отдыха на Мальдивах
06:37
Япония запустила старейший в стране ядерный реактор после 12 лет простоя
06:23
ISW: ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом
05:58
"Мы не пришли просить какие-то дары": Президент ЮАР призвал Путина разблокировать Черное море и возобновить "зерновое соглашение"
05:32
В России боятся, что война в Украине негативно повлияет на результаты выборов, - ISW
05:04
Совбез ООН осудил госпереворот в Нигере и требует освобождения президента
04:36
США выделили Тайваню пакет военной помощи на $345 млн.
04:08
ЧВК Вагнер
Польша и Литва могут закрыть границу с Беларусью из-за провокации ЧВК Вагнера
03:40
В Сингапуре казнили женщину за торговлю героином: впервые за 20 лет
03:12
Полиция Италии обнаружила древнеримский корабль с сотнями уцелевших амфор
02:45
Военные США находятся на территории Украины, но не участвуют в боевых действиях, - Белый дом
02:17
В Финляндии и Норвегии зафиксировано рекордное количество вспышек птичьего гриппа
01:49
Зенитки Gepard, вездеходы, дроны и снаряды: новый пакет помощи от Германии
01:22
В Жешуве возле границы с Украиной откроют ремонтно-логистический центр НАТО, - СМИ
00:54
Полиция Швеции перешла на усиленный режим работы: возможны теракты из-за сожжения Корана
00:34
Путин похвалил "африканский мирный план" и заверил, что РФ готова искать "пути урегулирования" в Украине
00:27
Мэр норвежского города совершил четвертое велопутешествие в Украину и собрал 540 тыс. грн для ВСУ
2023, пятница
28 июля
23:56
Депутат из "Слуги народа" Холодов уехал в январе из Украины и не вернулся, - "Схемы"
23:54
Силы обороны системно выбивают врага на Таврийском направлении, - Тарновский
23:09
Эксклюзив
Применение Россией ядерного оружия может полностью изменить политику Китая в отношении Москвы, - аналитик Шевченко
22:54
Буданов заявил, что Силы обороны скоро войдут в Крым
22:44
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 28 июля
22:31
Эксклюзив
Вагнеровцы могут объявить о захвате Белорусской АЭС, чтобы угрожать Литве, - военный эксперт Грабский
22:28
Обновлено
С FIE приостановила дисквалификацию Харлана за отказ от рукопожатия с россиянкой на ЧМсняли дисквалификацию за отказ от рукопожатия с россиянкой на ЧМ
22:19
Лукашенко заменил руководителя военной разведки Беларуси
22:07
Новым начальником полиции Киева назначили Дмитрия Шумейко
22:06
OPINION
Власть готовит выборы без военных
21:45
Обновлено
НАПК: экс-замглавы ОП Тимошенко использовал властные полномочия в личных интересах
21:42
Греция поможет Одессе восстановить разрушенные Россией памятники архитектуры
21:40
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 1-го тура чемпионата Украины
21:31
УЕФА дисквалифицировал "Ювентус" по еврокубкам
21:23
Аналитика
Сергей Згурец
Изменения на юге будут более динамичными, РФ просчиталась с наступлением: военные итоги недели
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV