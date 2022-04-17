Оккупанты пытались взять штурмом район морского порта и завода "Азовсталь", - Генштаб ВСУ
Российские войска в воскресенье, 17 апреля, пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь"
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Российские оккупанты не прекращают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.
На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал.
На Северском направлении сохраняется вероятность применения противником диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории Российской Федерации по элементам военной и гражданской инфраструктуры нашего государства.
На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается осуществить огневое поражение позиций подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
На Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. Продолжает ракетно-бомбовые удары по городу Мариуполю, в том числе с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Оккупанты пытались совершать штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".
На Южнобужском направлении противник продолжал сосредотачивать основные усилия на удержании занимаемых позиций. В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно для совершения провокаций, зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги.
"В оккупированном Крыму значительный общественный резонанс получила информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера "Москва". Среди населения усиливается недоверие к информации, распространяемой официальными российскими средствами массовой информации", – добавляют в сообщении.
За неимением человеческих ресурсов захватчики пытаются приобщить к войне местных жителей временно захваченных территорий. Так, в городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин.
- Отметим, что "Азовсталь" в Мариуполе защищают защитники Украины. Президент Владимир Зеленский призвал мировых партнеров предоставить все необходимое тяжелое оружие и самолеты для деблокады Мариуполя.
- Он также заявил , что уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на переговорах с Россией.
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