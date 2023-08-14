Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в фейсбуке .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 254 380 (+530) человек ликвидировано,

танков ‒ 4306 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 8354 (+19)

артиллерийских систем – 5099 (+27)

РСЗО – 714 (+1)

средств ПВО ‒ 479 (+2)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 313 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4213 (+9)

крылатых ракет ‒ 1379 (+0)

кораблей /катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 7562 (+19)

специальной техники ‒ 766 (+6)

Данные уточняются.

Возведение Генштаба: Оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районах Андреевки, Клещиевки, Старомайорского и Роботиного

В течение 13 августа произошло 33 боевых столкновения. Об этом в утреннем своде 14 августа отчитывался Генштаб ВСУ.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Галагановка, Украинское, Гремяч, Нововасиловка Черниговской области; Волфино, Турья Сумской области и Огурцово, Окип, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Андреевки Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись таким населенным пунктам как Каменка, Петропавловка, Песчаное, Берестово, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Белогоровка Луганской области и Терны, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Диброва, Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

Нанес авиационный удар в районе Клищиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Григоровка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Привилегия, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии кафиров, украинские защитники продолжают сдерживать наступление врага в районе Авдеевки Донецкой области.

Он нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Александрополь, Степное, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.

Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе западнее Старомайорского Донецкой области.

Нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Угледар, Богоявленко, Золотая Нива, Большая Новоселка, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе восточнее Роботиного Запорожской области.

Вражеское войско нанесло авиационных ударов в районах Красного, Волшебного, Пятихаток Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Волшебное, Лобковое, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Зеленой Рощи, Одрадокаменки, Белозерки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Огромное, Станислав, Камышаны, Новотягинка, Казацкое, Антоновка, Токаревка Херсонской области, город Херсон и Ивановка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За сутки Россия нанесла 2 ракетных и 43 авиационных удара по Украине.

В течение 13 августа российские оккупанты нанесли 2 ракетных, 43 авиационных удара и около 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

ВСУ поразили 2 артсредства на огневых позициях, станцию РЭБ и средство ПВО окупантов

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, и 6 - по зенитно-ракетным комплексам.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станцию РЭБ, 1 средство противовоздушной обороны россиян.