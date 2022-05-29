Оккупанты пытались штурмовать на Славянском направлении, наступление не удалось и они отступили, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в facebook.

Также захватчики вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основная цель – окружение наших войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей. Враг пытается закрепиться в окрестностях Северодонецка, вел штурмовые действия в направлении центра города.

На Бахмутском направлении враг готовится к штурмовым действиям, обстреляв населенные пункты Камышеваха, Доломитное и Нью-Йорк. Нанес авиационный удар самолетами и четыре ракетных удара. На Авдеевском и Кураховском направлениях враг также интенсивно обстреливал позиции наших войск.

Армия РФ в очередной раз планирует форсирование реки Сиверский Донец, они пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Вооруженным силам Украины удалось вывести отдельные подразделения противника за пределы населенного пункта Лиман.

На Харьковском направлении оккупанты задействовали ствольную и реактивную артиллерию. Вели воздушную разведку. Кроме того, нанесли авиационный удар по населенному пункту Прудянка.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на удержании занятых рубежей и их инженерном оборудовании. В районе Николаева захватчики перемещают резервы для восстановления утраченных позиций.

В акваториях Черного и Азовского морей остаются корабли Российской Федерации. Также противник блокирует судоходство в северо-западной части Черного моря.