Оккупанты пытались штурмовать на Славянском направлении, наступление не удалось и они отступили, - Генштаб ВСУ
На Славянском направлении враг совершал штурмовые действия в районе деревень Пасека и Богородичное. Успеха не было, отошел на предварительно занятые позиции
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в facebook.
Также захватчики вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основная цель – окружение наших войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей. Враг пытается закрепиться в окрестностях Северодонецка, вел штурмовые действия в направлении центра города.
На Бахмутском направлении враг готовится к штурмовым действиям, обстреляв населенные пункты Камышеваха, Доломитное и Нью-Йорк. Нанес авиационный удар самолетами и четыре ракетных удара. На Авдеевском и Кураховском направлениях враг также интенсивно обстреливал позиции наших войск.
Армия РФ в очередной раз планирует форсирование реки Сиверский Донец, они пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Вооруженным силам Украины удалось вывести отдельные подразделения противника за пределы населенного пункта Лиман.
На Харьковском направлении оккупанты задействовали ствольную и реактивную артиллерию. Вели воздушную разведку. Кроме того, нанесли авиационный удар по населенному пункту Прудянка.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на удержании занятых рубежей и их инженерном оборудовании. В районе Николаева захватчики перемещают резервы для восстановления утраченных позиций.
В акваториях Черного и Азовского морей остаются корабли Российской Федерации. Также противник блокирует судоходство в северо-западной части Черного моря.
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