Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск на Донетчине, но понесли потери, - Генштаб ВСУ
Армия РФ атаковала подразделения ВСУ в Донецкой области, чтобы улучшить тактическое положение. Оккупанты понесли потери и отошли
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.
Оккупанты обстреливали гражданскую и военные инфраструктуру в Харьковской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях.
На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления в направлении городов Краматорск и Бахмут. Оккупанты также безуспешно пытались улучшить тактическое положение недалеко от Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Враг отброшен назад.
На Бахмутском направлении враг, штурмовыми действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцева, Вершины и Дачи. Украинские воины нанесли оккупантам потери и принудили к бегству.
На Авдеевском направлении россияне пытались вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песков, успеха не имели, понесли потери и отошли.
На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой им территории.
- С 24 февраля по 11 августа оккупанты потеряли около 43 тыс. военных, 1 846 танков, 974 системы артиллерии и 772 беспилотника.
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