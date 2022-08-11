Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

Оккупанты обстреливали гражданскую и военные инфраструктуру в Харьковской, Сумской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления в направлении городов Краматорск и Бахмут. Оккупанты также безуспешно пытались улучшить тактическое положение недалеко от Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Враг отброшен назад.

На Бахмутском направлении враг, штурмовыми действиями пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцева, Вершины и Дачи. Украинские воины нанесли оккупантам потери и принудили к бегству.

На Авдеевском направлении россияне пытались вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песков, успеха не имели, понесли потери и отошли.

На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой им территории.

С 24 февраля по 11 августа оккупанты потеряли около 43 тыс. военных, 1 846 танков, 974 системы артиллерии и 772 беспилотника.

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